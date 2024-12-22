Kampçılara Tilki Sürprizi: Ekmekle Beslediler
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kamp yapan iki genç tilki sürpriziyle karşılaştı. Karnı acıkan tilkiyi geçler ekmekle besledi.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 1500 rakımlı Sarıçiçek Yaylası’nda bulunan göletin kenarında kamp yapan iki arkadaş, gördükleri tilkiyi yanlarına çağırarak ekmek verdi.
Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaylada ay ışığının aydınlattığı kar örtüsü ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
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