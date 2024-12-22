Kampçılara Tilki Sürprizi: Ekmekle Beslediler

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 1500 rakımlı Sarıçiçek Yaylası’nda bulunan göletin kenarında kamp yapan iki arkadaş, gördükleri tilkiyi yanlarına çağırarak ekmek verdi.

Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaylada ay ışığının aydınlattığı kar örtüsü ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA