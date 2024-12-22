Bandırma'da 3 Katlı Dairede Soba Yangını

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 3 katlı bir dairede sobadan yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Bandırma'da 3 Katlı Dairede Soba Yangını

Balıkesir'in Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan yangın, evdeki kişilerin kendilerini zor da olsa dışarı atmasıyla fark edildi. Dumanı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirerek yardım çağırdı.

Olay yerine hızla ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangının diğer dairelere sıçramadan büyümesini engelleyerek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni olarak soba gösterilirken, olayla ilgili Bandırma İtfaiye Grup Amirliği soruşturma başlattı. Yangında şans eseri yaralanan olmadı.

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Kaynak: İHA

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Bandırma Yangın
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