Kara para aklamadan suçlanıyordu: Bahar ve Nihal Candan tutuklandı

Kara para aklamakla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kara para aklamadan suçlanıyordu: Bahar ve Nihal Candan tutuklandı

Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberinde ki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti.

TUTUKLANDILAR

Kara para aklamakla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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