Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Yozgat'ta Deprem!
Kandilli Rasathanesi, Yozgat'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; saat 18.10'de Yozgat'ta merkez üssü Pınarkaya-Sarıkaya olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 5.0 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 8, 2024
PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT) https://t.co/5CXRJldmBd
08.10.2024, 18:10:45 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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