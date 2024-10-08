Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Yozgat'ta Deprem!

Kandilli Rasathanesi, Yozgat'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Yozgat'ta Deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; saat 18.10'de Yozgat'ta merkez üssü Pınarkaya-Sarıkaya olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 5.0 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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