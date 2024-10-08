Antalya'da Tefecilik Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüksek faiz karşılığında para vererek 43 kişiyi mağdur ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi, belge ve doküman ele geçirildi.

Operasyonda 200 milyon liralık "tefecilik" eylemini gerçekleştirdikleri öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Operasyonun görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Kaynak: AA