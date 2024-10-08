Aşırı Yağışlar Etkisini Gösterdi! Sahil Yolundaki Heyelanı Anbean Kayda Aldı

Aşırı sağanak yağışın ardından Artvin’in Hopa ilçesinde heyelan meydana geldi. O anları bir vatandaş kayda aldı. Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, heyelana ilişkin olumsuz bir durum olmadığını aktardı.

Son Güncelleme:
Aşırı Yağışlar Etkisini Gösterdi! Sahil Yolundaki Heyelanı Anbean Kayda Aldı

Artvin’de Hopa Sugören limanında sağanak yağış sonrası Karadeniz sahil yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Bazı araçlar ise heyelandan son anda kurtuldu.

Heyelan sırasında limanda teknesinde bulunan Celal Özkan, yaşananları saniye saniye cep telefonu ile kayıt etti. Bir firmada kaptanlık yapan Celal Özkan yaşananları anlatarak "Limanda oturuyordum. Aşırı yağıştan dolayı ses gelince. Heyelan olduğunu gördük. Karayolundan sürekli araçlar geçiş halindeydi. Bölgemizde aşırı yağışlardan dolayı sorun oluyor. O anda telefonu aldım çekim yapmaya başladım. Tam o sırada bir ağaç devrildi heyelanla koparak yola düştü. O sırada geçen bir araç saniyelerle kurtuldu" dedi.

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün heyelan sonrası yaptığı açıklamada, “Hayatı olumsuz etkileyen bir durum yok. Bazı lagarların yükselmesiyle ilgili su yükselmeleri mevcut. Trafikte bir aksama yok. Hopa- Sarp arasında yamaçtan bir kütle düşmüş. Ekiplerin çalışması devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor
Adıyaman'da Fırınlara Sıkı Denetim Adıyaman'da Fırınlara Sıkı Denetim
İETT Yönetiminden Garaj Ziyareti İETT Yönetiminden Garaj Ziyareti
1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor 1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor