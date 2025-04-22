Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Malatya'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.38'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.2 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 22, 2025
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/QbFy6aY8gv
22.04.2025, 17:38:39 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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