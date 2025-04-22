Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.38'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.2 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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