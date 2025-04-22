50 Öncü Deprem, Bilinmeyen Fay Harekete Geçti! Uzmanı Haritada Görünmeyen Nokta İçin Uyardı

Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda meydana gelen depremler bölgede büyük korkuya neden oldu. Artçı sarsıntılara dikkat çeken uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin normal olmadığının altını çizdi.

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50 Öncü Deprem, Bilinmeyen Fay Harekete Geçti! Uzmanı Haritada Görünmeyen Nokta İçin Uyardı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Özkul, Simav ilçesinin Türkiye'nin aktif tektonik bölgelerinin birisinde yer aldığını belirtti.

'HARİTANMAMIŞ YERDE...'

Son 3 gündür bölgede sismik hareketlilik yaşandığını vurgulayan Özkul, Yemişli köyü yakınlarındaki sismik aktivitelerin büyük deprem üretebilecek 3 önemli fay zonu arasında olduğunu söyledi. Özkul, "Yemişli çevresindeki depremler Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir bölgede yer alıyor. Küçük ölçekteki bu depremler, daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir yerde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

50 Öncü Deprem, Bilinmeyen Fay Harekete Geçti! Uzmanı Haritada Görünmeyen Nokta İçin Uyardı - Resim : 1

Bölgede yaşanacak küçük depremlerin sağlam olmayan binaların duvarlarının çatlamasına neden olabileceğinin altını çizen Özkul, sismik aktivitenin öncü ve artçı depremler olarak değerlendirilebileceğini aktardı.

50 Öncü Deprem, Bilinmeyen Fay Harekete Geçti! Uzmanı Haritada Görünmeyen Nokta İçin Uyardı - Resim : 2

'SİSMİK AKTİVİTELER NORMAL GÖRÜNMÜYOR'

Özkul, şu değerlendirmede bulundu: "Dün akşam meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden önce yaklaşık 50 sarsıntı olmuştu. Bu depremleri öncü depremler olarak değerlendirebiliriz. Sonrasındaki sarsıntıları da artçı depremler olarak değerlendirebiliriz. Bölgedeki sismik aktiviteler normal görünmüyor. Burada yapılacak detaylı saha çalışmalarıyla bölgede yaşanan depremlerle ilgili daha iyi bilimsel veriler elde edilebilir."

Kütahya'da Peş Peşe DepremKütahya'da Peş Peşe DepremGüncel


Kaynak: AA

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