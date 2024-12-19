Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Elazığ'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Elazığ'da Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saat 16.13'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elazığ Deprem
Son Güncelleme:
Denize Düşen Kardeşlerden 27 Gündür İz Yok Can Kardeşlerden 27 Gündür İz Yok
Köfte Harcına 1 Kaşık Eklenmeliymiş! Köftenin Sönmesini Önlüyor Köfte Harcına 1 Kaşık Eklenmeliymiş! Köftenin Sönmesini Önlüyor
Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: Binlerce Şişe Ele Geçirildi Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: Binlerce Şişe Ele Geçirildi
Salatalığı Meğer Yıllardır Yanlış Uyguluyormuşuz! Bu Şekilde Yüzünüze Sürdüğünüzde Faydalarına İnanamayacaksınız Salatalığı Meğer Yıllardır Yanlış Uyguluyormuşuz