Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Elazığ'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saat 16.13'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 19, 2024
OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) https://t.co/PYgsrhQOqC
19.12.2024, 16:13:40 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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