‘Kamu Görevlisi’ Kılığına Girip 1,5 Milyon Liralık Vurgun Yaptı! Dövmesi Ele Verdi

Denizli'nin Kale ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir şüpheli, "incelemeye gönderilmesi gerekiyor" bahanesiyle 1,5 milyon TL değerinde nakit para ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Şüphelinin kimliği, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmayla ortaya çıktı. Kolundaki dövmesi, dolandırıcının izini bulan JASAT timleri, E.D.'yi Gürcistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakaladı.

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‘Kamu Görevlisi’ Kılığına Girip 1,5 Milyon Liralık Vurgun Yaptı! Dövmesi Ele Verdi
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Olay, Kale ilçesinde yaşayan M.Y.'nin evine gelen bir kişinin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, M.Y.'nin ziynet eşyaları ve parasının suçla ilişkili olduğunu iddia etmesiyle başladı. Dolandırıcı, bu eşyaların kriminal incelemeden geçmesi gerektiğini söyleyerek 1,5 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. M.Y.'nin ihbarı üzerine harekete geçen JASAT timleri, ilk olarak mağdurla görüşerek, ardından çevredeki 43 tanığın ifadesini aldı ve güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi.

‘Kamu Görevlisi’ Kılığına Girip 1,5 Milyon Liralık Vurgun Yaptı! Dövmesi Ele Verdi - Resim : 1

KOLUNDAKİ DÖVME ELE VERDİ

Şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Kolundaki dövme, JASAT timlerinin dikkatini çekerek dolandırıcının yakalanmasını sağladı. Yapılan araştırmalar sonucunda, dolandırıcılık suçunu işleyen kişinin E.D. olduğu belirlendi.

‘Kamu Görevlisi’ Kılığına Girip 1,5 Milyon Liralık Vurgun Yaptı! Dövmesi Ele Verdi - Resim : 2

TUTUKLANDI

E.D.'nin olayın ardından Trabzon'a gittiği ve Karadeniz üzerinden Gürcistan'a kaçma planı yaptığı öğrenildi. Hemen harekete geçen JASAT timleri, şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. E.D., Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Denizli dolandırıcılık
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