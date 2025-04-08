Kalp Krizi Geçiren Öğretmenden Kahreden Haber

Mersin'in Tarsus ilçesinde Borsa İstanbul İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Gülal, evinde kalp krizi geçirdi. Hemen Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Gülal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 32 yıllık öğretmen, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Gülal’ın cenazesi, Tarsus’taki şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından İnköy Mahallesi’ne gönderilerek toprağa verildi. Cenazeye, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, okul müdürleri, meslektaşları ve ailesi katıldı.

Kaynak: İHA