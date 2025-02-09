Kal Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Kadının Organları 3 Hastaya Umut Oldu
Balıkesir’de hayatını kaybeden 50 yaşındaki 2 çocuk annesi Meliha Topal’ın organları 3 hastaya umut oldu. Topal’ın karaciğeri Antalya’ya, 2 böbreği de Bursa’ya nakil sırası bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.
Balıkesir’in Gönen İlçesinde iş yerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan kadın kuaförü Meliha Topal, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topal'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Topal'ın ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.
ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU
Melike Topal’ın ameliyatla alınan karaciğeri Antalya’ya, 2 böbreği de Bursa’ya nakil sırası bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Meliha Topal, bugün Gönen'deki Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA