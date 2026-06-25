Kahramanmaraş'taki Ev Yangınında Facia: Engelli 3 Kişi Alevlerden Kaçamadı!

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Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

ENGELLİ 3 VATANDAŞ KURTARILAMADI

Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA