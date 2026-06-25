Kahramanmaraş'taki Ev Yangınında Facia: Engelli 3 Kişi Alevlerden Kaçamadı!
Kahramanmaraş'ta bir binada çıkan yangında, evde mahsur kalan engelli 3 vatandaş feci şekilde can verdi. Dumandan etkilenen 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.
ENGELLİ 3 VATANDAŞ KURTARILAMADI
Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA-İHA
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