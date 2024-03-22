Kahramanmaraş’ta kız çocuklarını taciz ettiği öne sürülen antrenör tutuklandı
Kahramanmaraş’ta spor salonu sahibi ve aynı zamanda antrenör olan 36 yaşındaki bir kişi, salona gelen yaşları 12 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iddiaya göre, 12 ile 14 yaşlarında 3 kız çocuğu, Ö.M.’nin (36) sahibi olduğu ve antrenörlük yaptığı spor salonuna gitmeye başladı. Ancak bir süre sonra Ö.M., kız çocuklarını taciz etti.
İHA'nın aktardığı bilgilere göre olay, çocuklar bu durumu eve gidince ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler şahıstan şikayetçi oldu. Bu durumu öğrenen Ö.M. şehir dışına kaçmak isterken yapılan operasyonla polis tarafından yakalandı.
Şahsın daha önceden de benzer suçlardan kaydı olduğu öne sürüldü. Şüpheli Ö.M., ifadesinin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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