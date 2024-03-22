Kahramanmaraş’ta kız çocuklarını taciz ettiği öne sürülen antrenör tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iddiaya göre, 12 ile 14 yaşlarında 3 kız çocuğu, Ö.M.’nin (36) sahibi olduğu ve antrenörlük yaptığı spor salonuna gitmeye başladı. Ancak bir süre sonra Ö.M., kız çocuklarını taciz etti.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre olay, çocuklar bu durumu eve gidince ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler şahıstan şikayetçi oldu. Bu durumu öğrenen Ö.M. şehir dışına kaçmak isterken yapılan operasyonla polis tarafından yakalandı.

Şahsın daha önceden de benzer suçlardan kaydı olduğu öne sürüldü. Şüpheli Ö.M., ifadesinin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA