Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 08.55'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.13 km olarak ölçüldü.

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