Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 08.55'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.13 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-20
Saat:08:55:42 TSİ
Enlem:37.48556 N
Boylam:36.98861 E
Derinlik:5.13 km
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