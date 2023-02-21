Hatay merkezli depremde bazı yol ve köprüler zarar gördü

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelindeki bazı köprü ve yollarda hasar oluştu.

Hatay merkezli depremde bazı yol ve köprüler zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen Hatay'daki ağır hasarlı binalardan bazıları, dün akşam saat 20.04'te merkez üssü Defne olan sarsıntıda yıkıldı. Deprem, il merkezi ve ilçelerindeki yol ve köprülerden kimilerinde de hasara neden oldu.

Antakya merkezde Asi Nehri'nin üzerindeki Haraparası ve General Şükrü Kanatlı mahallelerini birbirine bağlayan köprüler ile Türkmenbaşı Caddesi ve Uzun Çarşı bölgesi arasındaki yollarda derin kırılma ve çatlaklar oluştu.

Hasar oluşan yol ve köprüler, güvenlik güçleri tarafından şerit çekilerek ulaşıma kapatıldı. Bu bölgelerde araç geçişleri köprülerin hasar almayan bölümlerinden veya alternatif güzergahlarından sağlanıyor.

Güvenlik güçleri hasarlı noktalarda vatandaşların güvenliği için nöbet tutuyor.

Kaynak: AA

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