Depremzedelerin adres beyanlarını yapmaları için son gün

Kahramanmaraş merkezli depremlerde barınma yerlerini değiştirmek zorunda kalan depremzedelerin, adres beyanlarını yapmaları için son güne girildi.

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Depremzedelerin adres beyanlarını yapmaları için son gün

Depremzedelerin 14 Mayısta yapılacak olan seçimler için adres beyanlarını yapmaları için bugün son gün. Adres beyanları, nüfus müdürlüklerinden, e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabiliyor.
Büyük yıkıma uğratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından barıma yerleri değişen depremzedelerin seçme be seçilme haklarını kullanabilmesi için bugün saat 23.59’a kadar adres beyanlarını yapması gerekiyor.

Buna göre, yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler de dahil, diğer il veya ilçelerden birine taşınan depremzedeler ve aynı il ya da ilçe içerisinde başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerlerde barınan depremzedeler, bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları adres beyanını, 17 Mart saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

Adres beyanları, nüfus müdürlükleri,  e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabiliyor.

Öte yandan adres beyanına dair işlemler, 18 Mart'tan itibaren ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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