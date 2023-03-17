İğrenç detaylar ortaya çıktı: Muhtar iki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

BirGün’den Timur Soykan’ın haberine göre, 13 Mart 2023 günü Bağcılar Polis Merkezi Amirliği’ne giden bir anne, Yavuzselim Mahallesi Muhtarı İbrahim Arslan’dan şikâyetçi olmak istediğini söyledi. Burada beyanı alınan anne, İbrahim Arslan’ın, 16 yaşındaki lise öğrencisi oğluna cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. İşçi olarak çalışan anne, özetle şunları söyledi:

“Dün akşam, 12 Mart 2023 akşamı oğlum evdeyken bana Muhtar İbrahim Arslan’ın kendisine cinsel davranışlarda bulunduğunu söyledi. Ben daha açık anlatmasını istedim. Oğlum, muhtarın kendisini muhtarlıkta içeriye çağırdığını ve kendisine yardım adı altında 800 lira verdiğini söyledi. Sonrasında kamera olmayan bir bölmeye geçtiklerini anlattı…”

ÇOCUĞUN GİYDİĞİ VE ÜZERİNDE SPERM ÖRNEKLERİ OLAN PANTOLON POLİSE TESLİM EDİLDİ

Anne, cinsel istismara yönelik oğlunun anlatımlarını aktardıktan sonra şöyle devam etti:

“Ben oğluma neden buna engel olmadığını sordum. Oğlum, muhtarın içeriye girdiklerinde silahını belinin arkasından çıkardığını ve monitörün altına koyduğunu anlattı. Kendisinin, ‘beni vurmazsın di mi’ dediğini söyledi. Ben bu durumda şok geçirdim. Psikolojik olarak çok etkilendim. Biz bu şahsı 10 yıldır tanırız. Oğluma bağış adı altında ara sıra para verir.”

Anne, cinsel istismar sırasında oğlunun giydiği ve üzerinde sperm örnekleri olan pantolonu polise teslim etti.

İKİ ÇOCUK DA ŞİKAYETÇİ OLDU

İkinci bir lise öğrencisi çocuk da Arslan’ın muhtarlıkta kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu.

"HAKKIMDAKİ İSNADI KABUL ETMEM"

İki çocuk babası, 40 yaşındaki Arslan, gözaltına alındı. Arslan, 14 Mart 2023'te savcılık sorgusunun ardından "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanması istemiyle Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Arslan, buradaki ifadesinde şöyle dedi:

“… anlattıkları hususlar doğru değildir. Cinsel maksatlı herhangi bir temasım olmamıştır. Kaldı ki bugün itibariyle (İkinci şikayetçi çocuğun ismini söylüyor) ve annesi savcılığa dilekçe yazarak ifadesinde yer alan anlatımlarını arkadaşı (İlk şikayetçi çocuğun ismini söylüyor) yönlendirmesi ve tesiri ile yaptığını, halbuki olayın iç yüzünün anlattığı gibi olmadığı yönünde dilekçe vermişlerdir… Hakkımdaki isnadı kabul etmem. Ben mahallede sevilen bir kişiyim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.”

AVUKAT: MAĞDURUN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞUNU BİLMEMEKTEDİR, BEYANLAR YALANDIR

Avukatı ise Arslan’ı, “Müvekkilim savunmasında beyan ettiği gibi mağdurun 18 yaşından küçük olduğunu bilmemektedir. Müvekkilim toplum içinde sevilen bir insandır. Bu suç ile muhatap olduğu için mağdurdur. Mağdurun vermiş olduğu beyanlar yalan beyandır… Müvekkilim görüntülerde yan tarafa geçtiğinde üzerinde taşımakta olduğu silahı yoktur. Kamera kayıtlarına denk gelecek şekilde bir arbede ya da darp olayı söz konusu değildir… “ diyerek savundu.