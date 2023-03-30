Depremde cezaevinden firar etti, yol kontrolünde yakalandı

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kaldığı cezaevinden firar eden şüpheli Marmaris girişindeki Çetibeli yol kontrolünde yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

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Depremde cezaevinden firar etti, yol kontrolünde yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Marmaris’in karayolu ile tek giriş noktası durumundaki Çetibeli kontrol noktasında aranan şahıslara yönelik uygulamasında bir araç durduruldu. Araç içindeki Sultan S. isimli Suriye uyruklu olduğu tespit edilen şahsın üzerinde kimlik bulunmadığı tespite dildi.

Sultan S. simli şahsın yapılan GBT sorgusunda Kahramanmaraş Merkezli deprem sonrası cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Sultan S’nin cezaevi deprem firarisi olarak arandığı ve hakkında 11 yıl, 23 ay, 25 gün karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Sultan S. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Deprem cezaevi
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