Didim’de 5 otel kapılarını depremzedelere açtı

Kahramanmaraş’ta merkez olmak üzere 10 ilde meydana gelen büyük depremden etkilenenler için ülkemiz genelinde yardımlar yola çıkarken, Aydının turistik ilçesi Didim’de ilk etapta 5 otel depremzedelere kapılarını açtı.

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Didim’de 5 otel kapılarını depremzedelere açtı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem için ülkemiz genelinde topyekün yardım seferberliği ilk günden itibaren aralıksız devam ederken, Aydının turistik ilçesi Didim ise depremzedelere kapılarını açtı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay muhtelif yardımlar ile iş makinelerini bölgeye gönderdiklerini ifade ederek “İlk etapta 5 otelimizi depremzedelere açtık, ilk olarak 20 kişilik kafileyi ağırlayacağız” dedi.

Didim Belediyesi öncülüğünde yardımları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Atabay “Didim halkımızın yardımıyla oldukça yüklü miktarda ve ihtiyaç malzemeleri topladık ve 2 kamyon yolladık. Biri Kilis’e diğeri Malatya’ya gidiyor. Ayrıca 3 iş makinesi gönderdik Enkazda çalışacak. Onlarda yollarda ve Osmaniye’ye gidiyor. Orada ne ihtiyaç varsa onu yolladık. Ekstra göndermedik. Onun dışında orada kalmaması gereken ve barınamayan insanları geçici de olsa oradaki illerin dışına çıkarılması lazım. Bizde konaklama için harekete geçtik ve işletmeciler duyarlılık gösterdi. 5 otelimiz bu işe hazır, gelmek isteyenler varsa onları hazırlamaya hazırız. Bunu duyurmuştuk ve dün akşam 20 kişilik kafile oluşturuldu ve onlar gelecek. Onları misafir edeceğiz. Tüm ülke olarak bir olmanın zamanı. Bizden istenen her türlü takviyeye ve yardıma hazırız, sağlık, ihtiyaç ve barınma konusunda herkes hazır durumda” dedi.

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Kaynak: İHA

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