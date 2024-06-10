Kafasına hem Atatürk hem Oğuzhan Uğur'un silüetini kazıttı

Azerbaycan'da yaşayan bir kişi kafasına Mustafa Kemal Atatürk ve Oğuzhan Uğur'un silüetini kazıttı.

Son Güncelleme:
> <

Azerbaycan’da yaşayan bir kişi, kafasına hem Mustafa Kemal Atatürk hem de Oğuzhan Uğur’un silüetini kazıttı.

Atatürk ve Oğuzhan Uğur’a hayranlığını göstermek için farklı bir yol seçen kişinin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Azerbaycanlı kişi hem Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de Oğuzhan Uğur'un portresini kafasına kazıdığı bir saç modeli yaptırdı.

Oğuzhan Uğur sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntü için “Karışık duygular içindeyim” dedi.

Etiketler
Azerbaycan Oğuzhan Uğur Mustafa Kemal Atatürk
Son Güncelleme:
Zenginlerin vizesiz 5 ülkesi. Eskiden sadece durumu iyi olmayanlar gidiyordu. Zenginlerin vizesiz 5 ülkesi. Eskiden sadece durumu iyi olmayanlar gidiyordu.
2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor 2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor
Adana'da sevgililer gününde öldürülen İpek Akgül 'tetikçi' çıktı: Öldüremeyince infaz emri verilmiş! Adana'da sevgililer gününde öldürülen İpek Akgül 'tetikçi' çıktı
Bakan Göktaş duyurdu: Bayram öncesi ihtiyaç sahipleri için 847,6 milyon TL ek kaynak aktarıldı Bayram öncesi ihtiyaç sahipleri için 847,6 milyon TL ek kaynak aktarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?