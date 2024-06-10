Kafasına hem Atatürk hem Oğuzhan Uğur'un silüetini kazıttı

Azerbaycan’da yaşayan bir kişi, kafasına hem Mustafa Kemal Atatürk hem de Oğuzhan Uğur’un silüetini kazıttı.

Atatürk ve Oğuzhan Uğur’a hayranlığını göstermek için farklı bir yol seçen kişinin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Azerbaycanlı kişi hem Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de Oğuzhan Uğur'un portresini kafasına kazıdığı bir saç modeli yaptırdı.

Oğuzhan Uğur sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntü için “Karışık duygular içindeyim” dedi.