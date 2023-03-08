Kadınlar sokağa çıkıyor: İl il 8 Mart eylemleri
Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında sokağa çıkacak.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar bir araya gelecek. Feminist Gece Yürüyüşü İstanbul'da her yıl olduğu gibi Taksim'de düzenlenecek.
İstanbul Valiliği kadın gece yürüyüşü nedeniyle ulaşıma yine kısıtlama getirdi. Hacıosman Yenikapı metro hatttında Taksim çıkışı ile Şişhane istasyonunun İstiklal caddesi çıkışı saat 14.00 itibariyle kapatılırken bazı sokaklara da giriş çıkışlar yasaklandı.
İl il 8 Mart eylemleri şöyle:
ADANA
Saat 17.30-İnönü Parkı
ANKARA
Saat 19.00-Sakarya Meydanı
ANTALYA
Saat 17.00-Kışlahan önü
AYDIN
Saat 18.30-Sevgi Yolu
Kuşadası
Saat 18.00-Bülent Ecevit Parkı
ARTVİN
Hopa
Saat 17.30-Hopa Parkı
BALIKESİR
Merkez
Saat 17.30-Salih Tozan Kültür Merkezi önü
Ayvalık
Saat 18.00-Ayvalık Cumhuriyet Meydanı
Bandırma
Saat 17.00-İDO önü
Burhaniye
Saat 12.30-Cumhuriyet Meydanı
Edremit
Saat 17.30-Edremit Cumhuriyet Meydanı
BOLU
Saat 17.30-Kardelen Meydanı
BURSA
Saat 18.30-Fomara Meydanı
ÇANAKKALE
Saat 17.30-Golf Çay Bahçesi yanı
BİNGÖL
Saat 14.00- Hacı Hıdır Camii güzergahından PTT kavşağına yürüyüş. Saat kulesi önünde basın açıklaması.
DERSİM
Saat 17.00-Sanat Sokağı
ANTEP
Saat 18.00-Yeşilsu Parkı
ESKİŞEHİR
Saat 18.30-Espark Bağlar kapısı
İSTANBUL
Saat 19.30-Taksim
İZMİR
Saat 18.30-Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi
Narlıdere
Saat 12.00-Narlıdere Poliklinik önü
KAYSERİ
Saat 17.30-Cumhuriyet Meydanı
KOCAELİ
Saat 18.30-Belediye İş Hanı önü
Gebze
Gebze Kadın Platformu Saat 18.30-Gebze Eski Çarşı
MANİSA
Saat 18.00-Manolya Meydanı
MUĞLA
Saat 17.30-Akyol Parkı
Bodrum
Saat 18.30-Turgutreis Sabancı Parkı
Milas
Saat 18.00-Atapark
Ortaca
Saat 12.00-Tayfa Restoran önü
MALATYA
Malatya Ekmek ve Gül
Saat 15.00-Cemal Gürsel Mahallesi Dere Oyun Salonu
MARDİN
Saat 13.00- Artuklu Karayolları Parkı
URFA
Saat 12.30-Topçu Meydanı
SAMSUN
Saat 18.00-Eski Vergi Daire önü
TEKİRDAĞ
Saat 13.00- Ereğli
YALOVA
Saat 17.00- Basın açıklaması
VAN
Saat 12.00-Semaver Kavşağı
ELAZIĞ
Saat 17.00-Hozat Garajı