Kadınlar sokağa çıkıyor: İl il 8 Mart eylemleri

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar bir araya gelecek. Feminist Gece Yürüyüşü İstanbul'da her yıl olduğu gibi Taksim'de düzenlenecek.

İstanbul Valiliği kadın gece yürüyüşü nedeniyle ulaşıma yine kısıtlama getirdi. Hacıosman Yenikapı metro hatttında Taksim çıkışı ile Şişhane istasyonunun İstiklal caddesi çıkışı saat 14.00 itibariyle kapatılırken bazı sokaklara da giriş çıkışlar yasaklandı.

İl il 8 Mart eylemleri şöyle:

ADANA

Saat 17.30-İnönü Parkı

ANKARA

Saat 19.00-Sakarya Meydanı

ANTALYA

Saat 17.00-Kışlahan önü

AYDIN

Saat 18.30-Sevgi Yolu

Kuşadası

Saat 18.00-Bülent Ecevit Parkı

ARTVİN

Hopa

Saat 17.30-Hopa Parkı

BALIKESİR

Merkez

Saat 17.30-Salih Tozan Kültür Merkezi önü

Ayvalık

Saat 18.00-Ayvalık Cumhuriyet Meydanı

Bandırma

Saat 17.00-İDO önü

Burhaniye

Saat 12.30-Cumhuriyet Meydanı

Edremit

Saat 17.30-Edremit Cumhuriyet Meydanı

BOLU

Saat 17.30-Kardelen Meydanı

BURSA

Saat 18.30-Fomara Meydanı

ÇANAKKALE

Saat 17.30-Golf Çay Bahçesi yanı

BİNGÖL

Saat 14.00- Hacı Hıdır Camii güzergahından PTT kavşağına yürüyüş. Saat kulesi önünde basın açıklaması.

DERSİM

Saat 17.00-Sanat Sokağı

ANTEP

Saat 18.00-Yeşilsu Parkı

ESKİŞEHİR

Saat 18.30-Espark Bağlar kapısı

İSTANBUL

Saat 19.30-Taksim

İZMİR

Saat 18.30-Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi

Narlıdere

Saat 12.00-Narlıdere Poliklinik önü

KAYSERİ

Saat 17.30-Cumhuriyet Meydanı

KOCAELİ

Saat 18.30-Belediye İş Hanı önü

Gebze

Gebze Kadın Platformu Saat 18.30-Gebze Eski Çarşı

MANİSA

Saat 18.00-Manolya Meydanı

MUĞLA

Saat 17.30-Akyol Parkı

Bodrum

Saat 18.30-Turgutreis Sabancı Parkı

Milas

Saat 18.00-Atapark

Ortaca

Saat 12.00-Tayfa Restoran önü

MALATYA

Malatya Ekmek ve Gül

Saat 15.00-Cemal Gürsel Mahallesi Dere Oyun Salonu

MARDİN

Saat 13.00- Artuklu Karayolları Parkı

URFA

Saat 12.30-Topçu Meydanı

SAMSUN

Saat 18.00-Eski Vergi Daire önü

TEKİRDAĞ

Saat 13.00- Ereğli

YALOVA

Saat 17.00- Basın açıklaması

VAN

Saat 12.00-Semaver Kavşağı

ELAZIĞ

Saat 17.00-Hozat Garajı