Kaçış Kovalamacası Kötü Bitti! Dur İhtarına Uymadı, Olmayacak Kişiye Çarptı

Aksaray’da dur ihtarına uymayan sürücü, polis kovalamacası sırasında İl Emniyet Müdür Yardımcısı’nın makam aracına çarptı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, gözaltına alınırken aracına da trafikten men kararı verildi

Son Güncelleme:
Kaçış Kovalamacası Kötü Bitti! Dur İhtarına Uymadı, Olmayacak Kişiye Çarptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekipleri, Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde saat 22.30 civarında şüphe üzerine 28 yaşındaki Miraç Mustafa A.’nın kullandığı aracı durdurmak istedi.

Miraç Mustafa A., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak aracını sürmeye devam etti. Kaçışın ardından bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Kaçış Kovalamacası Kötü Bitti! Dur İhtarına Uymadı, Olmayacak Kişiye Çarptı - Resim : 1

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ ARACINA ÇARPTI

Uzun süren kovalamaca sırasında sürücü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Öztürk’ün makam aracına çarparak aracını durdurmak zorunda kaldı.

Kaçış Kovalamacası Kötü Bitti! Dur İhtarına Uymadı, Olmayacak Kişiye Çarptı - Resim : 2

ALKOLLÜ ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI

Yapılan alkol testinde Miraç Mustafa A.’nın 119 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücüye 11 bin 430 lira para cezası uygulanırken, aracına da trafikten men kararı verildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Aksaray Makam aracı
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile Telefonda Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile Görüştü
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Şehit Kerim’in Anısı Evinde Yaşıyor... Bir Oda, Bin Hatıra Şehit Kerim’in Anısı Evinde Yaşıyor... Bir Oda, Bin Hatıra
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşına Yapılacak Zam Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti
TÜİK Kasım Ayı Enflasyonunu Açıkladı! Mayıs 2022'den Bu Yana En Düşük Veri TÜİK Kasım Ayı Enflasyonunu Açıkladı
39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı 39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı
Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım
Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak? Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak?