Kaçış Kovalamacası Kötü Bitti! Dur İhtarına Uymadı, Olmayacak Kişiye Çarptı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekipleri, Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde saat 22.30 civarında şüphe üzerine 28 yaşındaki Miraç Mustafa A.’nın kullandığı aracı durdurmak istedi.

Miraç Mustafa A., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak aracını sürmeye devam etti. Kaçışın ardından bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ ARACINA ÇARPTI

Uzun süren kovalamaca sırasında sürücü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Öztürk’ün makam aracına çarparak aracını durdurmak zorunda kaldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI

Yapılan alkol testinde Miraç Mustafa A.’nın 119 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücüye 11 bin 430 lira para cezası uygulanırken, aracına da trafikten men kararı verildi.

Kaynak: DHA