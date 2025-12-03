Şehit Kerim’in Anısı Evinde Yaşıyor... Bir Oda, Bin Hatıra

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Ahmet (60) ve Mahide Örtücü (53) çifti, 2016’da şehit olan oğulları Jandarma Uzman Çavuş Kerim Örtücü’nün (24) anısını yaşatmak amacıyla evlerindeki bir odayı ‘anı odası’na çevirdi.

Hakkari’de 24 Haziran 2016 tarihinde PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kerim Örtücü’nün cenazesi, 26 Haziran’da memleketi Ünye’de defnedildi.

Şehit Kerim’in Anısı Evinde Yaşıyor... Bir Oda, Bin Hatıra - Resim : 1

Şehadetinin ardından Kerim Örtücü’nün ailesi, babası Ahmet Örtücü ve annesi Mahide Örtücü, evlerinde bir odayı oğullarının anısına ayırarak ‘anı odası’ haline getirdi. Bu odada şehit Örtücü’ye ait fotoğraflar, mektuplar, başarı belgeleri, madalyalar, üniforma ve sivil kıyafetler ile kişisel eşyalar yer alıyor.

Acılı anne ve baba, Türk bayraklarıyla süslenen bu odada, evlatlarının hatırasını yaşatmayı sürdürüyor.

Şehit Kerim’in Anısı Evinde Yaşıyor... Bir Oda, Bin Hatıra - Resim : 2

'YAVRUMUZLA HASRET GİDERİYORUZ'

9 yıldır oğullarının kıyafetlerini kokladığını belirten Ahmet Örtücü, "Oğlumuz 2016'da şehadet şerbetini içti. Allah, onu Peygamber Efendimize komşu eylesin. 2017'de burayı oğlumuzun eşyalarından oluşan bir anı odası yaptık. Burası bizim manevi hayatımız. Burada yavrumuzla hasret gideriyoruz. Bütün şehit ailelerine sabır diliyorum" diye konuştu.

Şehit Kerim’in Anısı Evinde Yaşıyor... Bir Oda, Bin Hatıra - Resim : 3

'ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ'

Anne Mahide Örtücü ise "Kendimizi teselli etmek için böyle bir anı odası yaptık. Oğlumuzun fotoğrafları ve eşyalarıyla yetinmeye çalışıyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Takdiriilahi böyleymiş. Buraya gelip bazen ağlıyoruz, bazen de şehit olduğu için ağlamamaya çalışıyoruz. Onu çok özlüyoruz. Kıyafetlerini koklayıp, fotoğraflarını okşuyoruz. Bu odayı, onun anılarıyla doldurduk. Biz de bu anılarla kendimizi avutuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

