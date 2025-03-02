Kaçak Maden Ocağında Yakılan Afgan İşçi Davasında Yeni Gelişme

Zonguldak’ta 9 Kasım 2023 tarihinde kaçak maden ocağında ölen ve hastaneye götürmek yerine ocak sahipleri tarafından bedeninin yakılarak böbreğinin çalındığı iddia edilen Afgan göçmen Vezir Mohammad Nourtani’nin ölümüne ilişkin dava, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

"İştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın’ın tutuklu olduğu davada toplam 6 sanık yargılanıyor.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Nourtani’nin eşi Qamer Gul Meliki’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, 28 Şubat'ta bir üst mahkeme Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe göndererek, reddi hakim talebinde bulundu.

Avukat Şeker, reddi hakim talebi gerekçesinde, "ifadelerin SEGBİS kaydına alınmaması, tanık işçilerin dinlenmesi taleplerinin reddedilmesi gibi nedenlerden dolayı mahkeme heyetinin tarafsız ve adil yargılama yapmadığı" iddiasında bulundu.

‘MAHKEME HEYETİNİN KAFASINA GÖRE...’

Üst mahkemeye yapılan başvuruda, "duruşmalar sırasında, mahkeme heyetinin kafasına göre duruşma zaptını yazdırdığı, beyanların eksik ve yanlış zapta geçirildiği" belirtilerek, şu gerekçelere yer verildi:

"Duruşmada SEGBİS online kayıt sistemi kullanılmamış, kullanılması talebimizi yinelediğimizde de heyet kanuna aykırı vaziyette reddetmiştir. Duruşma sırasında teknik ve teknolojik imkanlar mevcut iken bunun reddedilmesinde tarafımızca alenen kötü niyet bulunduğu ortadadır.

Duruşma zaptına geçen bir ifademizin ise gerçekle bağdaşmayan şekilde yazılmasına ilişkin itirazımız dahil tutanağa hiçbir şekilde geçirilmemiştir. Bu konuda, mahkemede tercüman olarak görevlendirilmiş bulunan Majid Mohammedi'yi tanık olarak dinlenmek üzere gerektiğinde sayın hakimliğinizde hazır bulundurabileceğimizi de bildiririz.

BEYANLAR TAMAMLANMADAN 'KARAR CELSESİ'

Duruşma zaptına işlenen 'işbu duruşmanın karar celsesi olacağı' şeklindeki ifade, mahkeme heyetinin henüz yargılama tamamlanmadan hükme vardığına dair kuvvetli bir karine teşkil etmektedir. Dolayısıyla, mahkemenin henüz müşteki vekilinin, sanık müdafilerinin veya savcılığın talep ve beyanları tamamlanmadan 'karar celsesi' ifadesi ile duruşmayı sonuçlandırma niyetinde olması, hukuka, usule ve hakkaniyete açıkça aykırıdır."

Heyet hakkında, 'resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma' suçlarından da Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunacağımızı ayrıca HSK'ya da şikayette bulunacağımızı bildiririz."

İDDİANAMEDEN

Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın tutuklandı. Ocak çalışanları Sercan Kayabaş, Eray Demiro ve kömür ticareti yapan Alaattin Çayırlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

’BATTANİYEYE SARILARAK ARACA BİNDİRİLDİ'

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Afgan madenci Nourtani’nin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de çalışanların aramasıyla olay yerine geldikleri ve bu aşamada kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşuna haber vermeden Nourtani’nin kaçak maden ocağı sahibi Hakan Körnöş’ün battaniyeye sarılarak bindirildiği kaydedildi. Aracın bagajına yüklü şekilde Nourtani’nin kaçak ocaktan götürüldükten sonra olay yerinde kalan Sercan Kayabaş'ın kamera kayıt cihazını yönünü değiştirerek kırmaya çalıştığı ancak kamera kayıt cihazının kayıt almaya devam ettiği, sonraki aşamada şüpheliler Eray Demiro ve Sercan Kayabaş'ın maktule ait kıyafetleri yaktıkları belirtildi.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede olayı gizlemek amacıyla iştirak iradesi içerisinde şüphelilerin maktulün cesedini yaktıkları, maktulün cesedi yakıldıktan sonra şüphelilerin benzin bidonunu ve maktulün taşındığı battaniyeyi olay yerinden farklı bir noktalara attığı, şüpheli Hakan'ın maktulü taşıdığı aracın lastiklerini değiştirdiği ve diğer şüpheli Enver'in ise maktulün ailesini arayarak şüphelinin işe gelmediğini söylediği ifade edildi.

Kaynak: ANKA