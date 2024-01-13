Bir baron daha İstanbul'dan çıktı: Kara para aklıyormuş

Hollandalı firari suçlu Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers de İstanbul’da çıktı.

İstanbul emniyeti adresini tespit ettikleri Leijdekkers’e operasyon düzenledi. Operasyonda 31 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, yakalandı. Leijdekkers'ın çetenin uyuşturucudan elde ettiği paraları akladığı ve bir süredir Türkiye'de yaşadığı öğrenildi.

Uluslararası kokain ticaretinin önemli isimlerinden kabul edilen 'Bolle (tombul) Jos' ve 'El Presidente' lakaplarıyla da tanınan Leijdekkers, 2022 yılının mayıs ayından beri Hollanda polisi tarafından aranıyordu.