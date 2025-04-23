Jandarmadan Çocuklara Pastalı 23 Nisan Kutlaması

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan dolayısıyla çocuklara sürpriz yaptı. Ekipler, bir araya geldikleri çocuklarla 23 Nisan’ı pasta keserek kutladı.

Jandarmadan Çocuklara Pastalı 23 Nisan Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıldönümü dolayısıyla Aydın genelinde törenler gerçekleştirilirken, jandarma ekipleri tarafından çocuklar da unutulmadı.

Bu kapsamda Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Köşk Koçak İlkokulu‘nda eğitim gören öğrencilerle buluştu.

Ekipler, önce çocuklarla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ını kutladı. Daha sonra ekipler çocuklara '23 Nisan pastası' kesti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ayrıca yüz boyama etkinliği yapılırken, çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Kaynak: İHA

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