İznik Gölü’nde Korku Dolu Anlar… 2 Saat Mahsur Kaldı
Bursa’da şişme botuyla İznik Gölü'ne açılan bir kişi akıntıya kapılınca gölde mahsur kaldı. Mahsur kalan kişi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Bursa Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi'ne dün tatil amaçlı gelen A.İ.A., şişme botuyla İznik Gölü'ne açıldı.
EKİPLER 2 SAAT SONRA ULAŞTI
Bir süre sonra akıntıya kapılan A.İ.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gölde arama yapan ekipler, yaklaşık 2 saat sonra A.İ.A.’ya ulaştı.
Kıyıya getirilen A.İ.A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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