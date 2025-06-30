İznik Gölü’nde Korku Dolu Anlar… 2 Saat Mahsur Kaldı

Bursa’da şişme botuyla İznik Gölü'ne açılan bir kişi akıntıya kapılınca gölde mahsur kaldı. Mahsur kalan kişi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son Güncelleme:
İznik Gölü’nde Korku Dolu Anlar… 2 Saat Mahsur Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi'ne dün tatil amaçlı gelen A.İ.A., şişme botuyla İznik Gölü'ne açıldı.

İznik Gölü’nde Korku Dolu Anlar… 2 Saat Mahsur Kaldı - Resim : 1

EKİPLER 2 SAAT SONRA ULAŞTI

Bir süre sonra akıntıya kapılan A.İ.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gölde arama yapan ekipler, yaklaşık 2 saat sonra A.İ.A.’ya ulaştı.

Kıyıya getirilen A.İ.A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bursa
Son Güncelleme:
Eskişehir’de Fabrikada Çıkan Yangında 6 İşçi Dumandan Etkilendi Eskişehir’de Fabrikada Çıkan Yangında 6 İşçi Dumandan Etkilendi
Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor
DEM Parti'den Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakmasına İlişkin Son Açıklama: 'Önümüzdeki Hafta Olabilir' DEM Parti'den PKK'nın Silah Bırakmasına İlişkin Son Açıklama
Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı
ÇOK OKUNANLAR
İkinci El Araba Pazarında Rüzgar Tersine Döndü İkinci El Araba Pazarında Rüzgar Tersine Döndü
Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler
Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var? Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var?
Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak
Türkiye'nin En İyi ve En Başarılı Hukuk Fakültesi Belli Oldu: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı Türkiye'nin En İyi ve En Başarılı Hukuk Fakültesi Belli Oldu: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı