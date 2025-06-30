Eskişehir’de Fabrikada Çıkan Yangında 6 İşçi Dumandan Etkilendi

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken Eskişehir’de fabrikada çıkan yangın panik yarattı. Depodaki kartonlardan çıktığı değerlendirilen yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 6 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Eskişehir’de Fabrikada Çıkan Yangında 6 İşçi Dumandan Etkilendi
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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 14'üncü cadde üzerinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Kartonların tutuşması sonucu çıkan yangında 6 işçi dumandan etkilendi.

Eskişehir’de Fabrikada Çıkan Yangında 6 İşçi Dumandan Etkilendi - Resim : 1

6 İŞÇİNİN DURUMU İYİ

6 kişiye olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangına ilişkin bilgi veren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya şunları söyledi: Bölgemizde bir yangın meydana geldi, Korel tesislerinde. Havaların sıcak olması ve fabrikamızın büyük olması nedeniyle ilk başta çok endişelendik. Ancak korkulan gibi bir durum yaşanmadı. Yangın, ilk andan itibaren Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzün itfaiyesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybımız ya da ciddi bir sıkıntımız yok. Sadece dumandan etkilenen 6 kişi var; ancak bunlar yaralı değil, yalnızca dumandan etkilendikleri için kontrolleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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