İzmit Tüpraş'ta Patlama! Çok Sayıda İlçe Sallandı

Kocaeli Körfez'de bulunan Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Türkiye Petrol Rafinerileri (Tüpraş) tesislerinde bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin incelesi sürüyor.

Patlamanın ardından büyük bir sarsıntı duyulduğu bilgisi paylaşılırken, fabrikadan dumanlar yükseldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Patlamanın ardından ortaya çıkan sesin çevre ilçelerden de duyulduğu kaydedilirken bölgede siren sesleri duyulmaya başladı. İkinci bir patlama ihtimaline karşı fabrika tahliye edilirken, bölgede bulunan evler de önlem amaçlı boşaltılmaya başlandı.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Tüpraş, tesislerinde meydana gelen patlamaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada,

Açıklamada, "Bugün saat 13.30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'PLANLI TATBİKAT VARDI'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamaya ilişkin açıklamasında, "Tüpraş'ta planlı bir tatbikat vardı. Tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk. Bizim de bilgimiz dahilindeydi. Şu anda kontrol altında. Kendi içinde bir itfaiye teşkilatı var. Kendileri meseleyi hallettiler. Bize ulaşmış herhangi bir yaralı can kaybı bilgisi yok. Endişe edilecek bir durum yok şeklinde bilgi geldi. Aksi takdirde bizden yardım isterler" ifadelerini kullandı.

PATLAMA HİSSELERİ DE VURDU

Patlamanın ardından, Tüpraş’ın hisselerinde de hareketlilik yaşandı. TUPRS hisseleri yüzde 2,5 değer kaybederek 139,30 TL'ye geriledi.