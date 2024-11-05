Angut Besleyen Kişi Gözaltına Alındı

Kırşehir'de koruma altındaki angut kuşlarını beslediği öğrenilen şahıs, gözaltına alındı. 5 kuşa el konuldu.

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Angut Besleyen Kişi Gözaltına Alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri; kentte yaşayan Ö.Ç.’nin koruma altında bulunan kuşları beslediğini ve satışını yaptığını belirledi. Evin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evde bulunan 5 angut cinsi kuşa da el konuldu.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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