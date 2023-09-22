İzmir'de orman yangını: 260 hektar alan zarar gördü

İzmir'in Menderes ilçesinde 16 Eylül'de çıkan orman yangınında yaklaşık 260 hektarlık alanın hasar gördüğü belirlendi.

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İzmir'de orman yangını: 260 hektar alan zarar gördü

İzmir'in Menderes ilçesinde Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve müdahalesi sırasında bir yangın söndürme helikopterinin Tahtalı Baraj gölüne düştüğü yangınla ilgili hasar tespit incelemesi tamamlandı.

Yapılan açıklamada yangında 260 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edildi.

YANGIN VE KAZA

16 Eylül'de çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 500 personelle müdahale edilmiş, gece görüşlü bir helikopter su aldığı sırada Tahtalı Barajı havzasına düşmüş, 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmış, 1 kişi yaralanmıştı. Yangın, ertesi gün sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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