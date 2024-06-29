İzmir'deki Seçil Erzan vakasında yeni gelişme: Bir kişi tutuklandı, bir kişinin mal varlıklarına el konuldu!

Seçil Erzan'ın fon vurgunun benzerinin yaşandığı İzmir'de polisin incelemesi sürüyor. Vurgunun başrolü H.Ö'nün ve döviz bürosu sahibinin mal varlıklarına el konuldu. Döviz bürosu sahibi adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir'deki Seçil Erzan vakasında yeni gelişme: Bir kişi tutuklandı, bir kişinin mal varlıklarına el konuldu!

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri, İzmir'de yaşandı.

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İzmir Bornova’da özel bir bankanın müdiresi olan ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı olan H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı.

Olayla ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubesine gelmiş ve yapılan aramalar sonucu dijital materyallere el konulmuştu.

Yine Karşıyaka'daki döviz bürosu, döviz bürosu üzerindeki iş yeri, döviz bürosu sahibi S.Ç. ve Şube Müdürü H.Ö.’nün ikametlerinde de eş zamanlı olarak aramalar yapılmıştı. Ekipler, bankanın şube çalışanlarından E.Y. ve A.A. isimli şüphelileri de ifadelerinin alınması için gözaltına almıştı.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI

Öte yandan, adliyeye sevk edilen döviz bürosu sahibi S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aşırı ilaç içerek intihara teşebbüs eden H.Ö. ise İzmir Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Psikiyatri servisine sevk edilen H.Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği öğrenilmişti. Doktorları, şahsın ifade veremeyecek durumda olduğunu polis ekiplerine bildirirken, yapılacak değerlendirmelerin sonucunda kararın verileceği vurgulandı.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Ayrıca H.Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç'nin tüm mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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