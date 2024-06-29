Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’den transfer: Bir belediye çalışanı gitti, başka bir belediye çalışanı geldi

Boğaziçi Üniversitesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olan Uğur Kandemir, AKP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreter Yardımcısı yapıldı. Yerine ise AKP’li Serdivan belediyesinde memurken üniversiteye gelen Burhaneddin Kanlıoğlu getirildi.

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Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’den transfer: Bir belediye çalışanı gitti, başka bir belediye çalışanı geldi

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nde değişim yaşandı.

Politikyol’un haberine göre, son yerel seçimde CHP’den AKP’ye geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi’nden 3 kişiyi transfer etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin yeni genel sekreter yardımcısı Uğur Kandemir, insan kaynakları ve eğitim dairesi başkanı Bahattin Toptaş ve yazı işleri ve kararlar dairesi başkanı Abdülbasit Körük oldu.

Kandemir’in üniversitedeki yerine ise Burhaneddin Kanlıoğlu getirildi.

Ayrıca Kanlıoğlu'na genel sekreter yardımcılığı haricinde yapı işleri daire başkanlığı da verildiği kaydedildi.

AKP’DEN BOĞAZİÇİ’NE GEÇİŞ

AKP’nin İBB’yi yönettiği dönemde İSKİ'de çalışan Uğur Kandemir, kayyım rektör Naci İnci döneminde Boğaziçi Üniversitesi’nin Genel Sekreter Yardımcısı yapılmıştı.

Benzer şekilde, İBB AKP’deyken belediyede çalışan Bahattin Toptaş 2023’te üniversitenin iktisadi ve idari bilimler fakültesine sekreter yapılmış, bir hafta sonra ise destek hizmetleri şube müdürü olarak atanmıştı. Abdülbasit Körük ise Kandemir gibi AKP’nin İstanbul’u yönettiği dönemde İSKİ’de çalışmış, Naci İnci döneminde Boğaziçi Üniversitesi'ne getirilmişti.

Kanlıoğlu da AKP’li Serdivan belediyesinde memurken Şubat 2023'te üniversitenin iletişim fakültesi sekreterliğine atanmıştı.

Ayrıca Kandemir, Kanlıoğlu ve Toptaş'a üniversitede lojman verilmişti.

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Boğaziçi Üniversitesi AKP
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