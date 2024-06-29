Motosiklet sürücüleri dikkat, uyarı yapıldı: Hayati önem taşıyor!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, motosiklet sürücülerine uyarıda bulundu. Zorunlu trafik sigortasına dikkat çeken Palandöken, can ve mal güvenliği açısından zorunlu trafik sigortasının hayati önemi olduğunu aktardı.

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Motosiklet sürücüleri dikkat, uyarı yapıldı: Hayati önem taşıyor!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, motosikletler için sigorta uyarısında bulundu.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, zorunlu trafik sigortası fiyatlarında norm birliği sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

"DEVLETİN DE KATKISI OLMALI"

Sigorta acentelerinin fiyatlarında farklılık bulunduğuna işaret eden Palandöken, "Bunun için norm birliği sağlanmalı ya da bu zorunlu kelimesi kaldırılıp kasko gibi isteğe bağlı olmalı ama o da mümkün değil. Zorunlu olduğuna göre bu fiyatların yüksek bulunmasıyla vatandaş sigorta yaptıramıyorsa o zaman devletin de katkısı olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Motosiklet sürücüleri dikkat, uyarı yapıldı: Hayati önem taşıyor! - Resim : 1

"HAYATİ ÖNEMİ VAR"

Can ve mal güvenliği açısından zorunlu trafik sigortasının hayati önemi olduğunu aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin araçtan 6 milyon 23 bin 235'inin yani yaklaşık yüzde 20'sinin sigorta poliçesi yok. Otomobillerin yüzde 6,71'i, kamyonetlerin yüzde 11,21'i, minibüslerin yüzde 19,45'i, özel amaçlı taşıtların yüzde 19,06'sı, motosikletlerin ise yüzde 65'inin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. Kuryelik mesleğindeki artışla birlikte özellikle kaza ihtimali ve hasarı daha büyük olan motosiklette sigorta oranı daha yüksek olması gerekirken ne yazık ki tam tersi bir durum var."

"SİGORTA YAPTIRMAK ULAŞILABİLİR KILINMALI"

Trafikteki yaşlı araç sayısının fazla olmasının da sigortasızlık konusunda etkili olduğunu aktaran Palandöken, "Bu araç sahiplerinin trafik sigortası yapma oranı bir hayli düşük. Ortalama 10 bin lira civarında olan trafik sigortasını vatandaş fazla buluyor, 691 lira olan sigortasız araç kullanma cezasını ise buna tercih ediyor. Sigorta yaptırmak ulaşılabilir kılınmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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