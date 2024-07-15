İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Gözaltı Sayısı 29'a Yükseldi

İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan elektrik akımı faciasında 29 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

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İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Gözaltı Sayısı 29'a Yükseldi

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 29'u yakalandı.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

35 ŞÜPHELİDEN 29'U YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 29'unu yakaladı.

Bu şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtilmişti.

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