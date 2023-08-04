İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir'in Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesinde otluk makilik alanda çıkan yangına ilk müdahale 17.15 de yapıldı. Ekipler, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale ettiği yangını 18.20’de kontrol altına aldı.

KINIK'TA YANGIN SÜRÜYOR

Öte yandan İzmir’in bir diğer ilçesi Kınık’ta da orman yangını çıktı. Kalemköy Mahallesinde 17.40 da çıkan orman yangınına ilk müdahale 17.50 de yapıldı. Ekiplerin 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile yangına müdahalesi devam ediyor