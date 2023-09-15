Mezarlıkta yeni doğmuş erkek bebek bulundu

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir mezarlıkta bulunan yeni doğmuş erkek bebek, hastanede tedavi altına alındı.

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Mezarlıkta yeni doğmuş erkek bebek bulundu

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mezarlığın içerisinden alınan bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan erkek bebeğin, 1 günlük ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Mezarlıkta yeni doğmuş erkek bebek bulundu Mezarlıkta yeni doğmuş erkek bebek bulundu