Erdoğan'ın dün görevden aldığı danışman, Turkcell'e yönetim kurulu üyesi oldu

Yönetim değişikliğine giden Turkcell'de eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı şirketin yönetim kurulu başkanı, Erdoğan'ın eski başdanışmanı AKP'li eski vekil Ayşe Nur Bahçekapılı ise yönetim kurulu üyesi oldu.

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Erdoğan'ın dün görevden aldığı danışman, Turkcell'e yönetim kurulu üyesi oldu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yönetimde yaptığı değişiklikleri bildirimdi.

Buna göre, eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı ve AKP'li eski vekil Ayşe Nur Bahçekapılı ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Bülent Aksu'nun yerine seçildi. Aksu ise şirketin genel müdürü olarak atandı.

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Şenol Kazancı'nın seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Bülent Aksu'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sn. Ayşe Nur Bahçekapılı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve,

Şirketimiz Genel Müdürü olarak Sn. Bülent Aksu'nun atanmasına karar vermiştir."

NE OLMUŞTU?

Dün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 danışmanı görevden alınmıştı. Görevden alınanlar arasında Ayşe Nur Bahçekapılı da yer almıştı.

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