Akkuyu'da 1500 işçi yediği yemekten zehirlendi

Akkuyu Nükleer Satrali inaatında çalışan en az 1500 işçinin öğle yemeğinden zehirlendiği ve yaklaşık 250 içinin Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Akkuyu'da 1500 işçi yediği yemekten zehirlendi

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan en az 1500 işçi yedikleri yemekten zehirlendi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan en az 1500 işçi yemekten zehirlendi. Alınan bilgilere göre, dün öğle saatlerinde verilen tavuk yemeği ardından zehirlenen işçilerden yaklaşık 250 kişinin Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

250 işçinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, geri kalan işçilerin çevre ilçelerde bulunan hastanelere kaldırıldığı bilgisi alındı.

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