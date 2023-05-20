İzmir'de korkunç cinayet: 15 yaşındaki çocuk arkadaşıyla birlikte babaannesini öldürdü!

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 15 yaşındaki bir çocuk, yine aynı yaştaki arkadaşıyla birlikte babaannesini eline geçirdiği çapa ile öldürdü.

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İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki E.Ç., iddialara göre, arkadaşı M.M.T.T (15) ile birlikte babaannesi Sevim Çetin'in (58) evine gitti.

Aralarında çıkan tartışma sonucu E.Ç., arkadaşının da yardımıyla babaannesine eline geçirdikleri çapa ile vurmaya başladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşlı kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.M.T. isimli iki çocuk, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alan ve sinir krizi geçiren Sevim Çetin'in yakınlarını polis sakinleştirdi. Sevim Çetin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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