İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü

İzmir'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Son Güncelleme:
İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Duatepe Mahallesi 617 Sokak'taki evde Gülsüm M. (33) ile boşanma aşamasındaki kocası S.M. (38) arasında tartışma çıktı. S.M, Gülsüm M'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler
Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor
Dönüş 4. kez ertelendi: Astronotlar uzayda mahsur kaldı! Dönüş 4. kez ertelendi: Astronotlar uzayda mahsur kaldı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakkında suç duyurusu! Yılmaz Tunç hakkında suç duyurusu
Lokum tadında tavuk pişirmenin sırrı! Tavuk sote yaparken böyle pişirilmeliymiş Lokum tadında tavuk pişirmenin sırrı! Tavuk sote yaparken böyle pişirilmeliymiş
ÇOK OKUNANLAR
Peş peşe açıklamalar: CHP lideri Özel, Kayseri'deki saldırıya 'acizlik' dedi, MHP'liler saldırıya geçti CHP lideri Özel, Kayseri'deki saldırıya 'acizlik' dedi, MHP'liler saldırıya geçti
1 Temmuz’da başlıyor: Banka kredisi çekmek istemeyen ona başvuracak! İşte şartları... Banka kredisi çekmek istemeyen ona başvuracak! İşte şartları...
Ünlü peynir markasının ürünlerinde zararlı madde tespit edildi! Toplatma kararı alındı! Ünlü peynir markasının ürünlerinde zararlı madde tespit edildi!
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
Polemik sürüyor: Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı'dan karşılıklı açıklama Sabancı ve Aşçı'dan karşılıklı açıklama