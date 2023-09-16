İzmir'de ÇEDES'e karşı miting: Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi adı altında okullarda imam görevlendirilmesine karşı İzmir’de miting düzenlendi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Türkiye’nin dört bir yanından “Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık" sloganıyla Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi "Laiklikten vazgeçmiyoruz" yazılı pankartlarla Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Sık sık "Karanlığa teslim olmayacağız", "AKP elini çocuklardan çek" ve "Susma haykır ÇEDES'e hayır" sloganları atılan yürüyüşün ardından kitle miting alanına girmeye başladı.

Alanda polisin yoğun önlemleri dikkat çekerken, kitlenin tümünün alana ulaşmasının ardından miting programının başlaması bekleniyor.

CHP’Lİ ÖZEL: 'ÇEDES’i DURDUR' DİYORUZ

Kitlenin tamamının alana ulaşmasının ardından miting programı başladı. Mitinge çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra CHP, TİP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri de katıldı.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, CHP’li Gökçe Gökçen ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de alandaki yerini alırken Özel, “Çocukları eğitmek üzere eğitilmiş kişiler çocukları eğitebilirler. Din dersi vermek üzere eğitilmiş kişilerin din dersi vermesi de normaldir. Ancak çocuk eğitimi üzerine uzmanlığı olmayan kişilerin okullara görevlendirilmesi ve bu kişilerin okullarda bu projeyi yürütüyor olmaları son derece sakıncalı ve rahatsızlık vericidir. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından tepkilerini dile getirmek üzere laik eğitimi savunmak üzere insanlar geldiler. Biz de onların bu yürüyüşüne destek vermeye geldik. 'ÇEDES’i durdur' diyoruz” ifadelerini kullandı.

'LAİKLİK MÜCADELESİ EMEKÇİ SINIFIN MÜCADELESİDİR'

Mitingde tertip komitesi adına konuşan Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Özcan Çetin; laik, kamusal eğitim hakkı için yıllardır mücadele verdiklerini hatırlattı.

"Memleketin en yoksul köylerinde okullarının, ilçelerinde kamu yurtlarının kapatıldığı Aladağlarda yoksulluktan, çaresizlikten cemaat, tarikat yurtlarına mecbur bırakılan, çocukların yaşamlarını, umutlarını çalan bu karanlığı, tarikat düzenini reddediyoruz" diyen Çetin, laik ve karma eğitimi hedef alan saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Çetin, "Laiklik kaybedilince ilk kaybeden çocuklardır, gençlerdir, kadınlardır, emekçilerdir. Tam da bu yüzden laiklik mücadelesi emekçi sınıfın mücadelesidir. Eşit, özgür bir cumhuriyet mücadelesinden de laiklik eşitliktir, laiklik özgürlüktür, laiklik adalettir diyerek okul okul, sokak sokak mücadele etmekten de vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

'ÇEDES YERİNE OKULA, EĞİTİME BÜTÇE'

Mitingde konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul, "Laik bir eğitim, yaşam ve eşit yurttaşlık istiyoruz sesi, İzmir’de iktidara ve Türkiye’ye sesleniyor. Demokrasi olmadan laiklik olmuyor, barış olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu nedenle bütün kavramların kardeşliğini Türkiye’nin her yerine yaymalıyız" dedi.

Ders programlarında yapılan değişikliğe ve ÇEDES projesine dikkat çeken Kurul, "Önceki yıllarda okulların arka kapısından giriş yapan dinci kurumların arka kapıyı zorladığını biliyoruz. Ama artık bu proje ile ön kapıdan öğrencilerimizle gireceklerini hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milli Eğitim Bakanlığı’na sesleniyoruz. Anayasa, yasa ve yönetmeliklerle sana verilen görevini yap. Görevini Diyanet İşleri'ne taşere etme. Karma eğitime dokunma, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağla diyoruz” diyen Kurul şöyle devam etti:

"Bugün burada laik yaşam istiyoruz. İnsanlığın yüzyıllara yayılan eşitlik özgürlük ve barış mücadelesi için buradayız. Üretimden eşit pay alamadığı için yoksullaşan emekçilerimiz için buradayız. Yoksulluğu önleyecek politikalar için bu alandayız. Eşit yurttaşlık için buradayız. Görüyoruz, duyuyoruz, hissediyoruz eşit değiliz. Hiçbir toplum birbirinin aynı insanlardan oluşmaz. Bu alanda bile ne kadar çeşitliyiz."

Kurul, Madımak Katliamı’nda zaman aşımı uygulanmasının kabul edilemez olduğunu da belirtti.

Diğer yandan kadın cinayetlerine değinen Kurul, İstanbul Sözleşmesi’ni geri getirmek için de bugün bu alanda olduklarını söyledi. LGBTİ+’ları hedef alan nefret söylemini durdurmak için de bir arada olduklarını söyleyen Kurul, “Çocuklar ve gençler için buradayız. Yoksulluğa sefalete itilen çocuklarımız için buradayız. ÇEDES’e ayrılan bütçe yerine okula ve eğitime bütçe diyoruz” şeklinde konuştu.

‘EĞİTİMDE İMAM DEĞİL ÖĞRETMEN DİYORUZ’

Son olarak taleplerini sıralayan Nejla Kurul, “Taleplerimiz açık ve net. ÇEDES protokolünü iptal edin. Yeni eğitim programını iptal edin. Karma eğitim ilkesini toplumsal eşitliği sağlayacak şekilde hayata geçirin diyoruz. Yaşamımıza dokunmayın diyoruz ve yaşamda eşitliğin koşullarını hayata geçirin diyoruz. Hiçbir çocuk öteki olmadan özgürleşsin diyoruz. Anadilinde eğitim temel insan haklarından biridir. Çocukların anadilinde eğitim görmesini sağlayın diyoruz. Bütçe hakkı bağlamında kadınları ve çocukları gözeten bütçe politikasını hayata geçirin diyoruz. Eğitimde imam değil öğretmen, manevi danışman değil psikolojik danışman, mülakat değil liyakat talep ediyoruz” dedi.

‘AKP, DÜŞÜNEN NESİLLERİ YOK ETMEK İSTİYOR’

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan “Biz Aleviler laik eğitim, laik yaşam ve eşit yurttaşlık istiyoruz. Ancak bunların olduğu bir ülkede hepimize barış adalet eşitlik gelir. Biz Aleviler eşit, adil, kardeşçe yaşam her canlının hakkıdır diyoruz. Bir arada yaşadığımız her yaşam biçimimin bu toprağın zenginliği ve güzelliği olduğunu söylüyoruz. Kendimiz için ne istiyorsak bu topraklardaki herkes için aynısını işitiyoruz. Eşitlik, adalet, özgürlük istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'yi "kendine benzetemediği toplumsal farklılıklara saldırmak"la eleştiren Aslan, "Bu meydandan bir kez daha sesleniyoruz. Bir arada yaşamı kurmak için laik, demokratik bir hukuk devleti istiyoruz. Gelecek nesillerin özgür demokratik, laik bir ülkede yaşamaları için devletin inançlarımızdan, kültürümüzden, dilimizden elini çekmesini istiyoruz. Bunun için bu ülkede yaşayan tüm kimliklere, inançlara, halkımıza sesleniyoruz; AKP, devlet elini inancımızdan, kültürümüzden çek diyoruz. AKP bu ülkede kendine benzetemediği tüm toplumsal farklılıklara saldırıyor. Çünkü biliyor ki karanlığı dayattığı söküp atacak olanlar onlar. Aleviler, Kürtler, kadınlar yani bu ülkenin bütün halkları" dedi.

"AKP düşünen nesilleri yok etmek yerine dindar ve kindar nesiller yaratmak istiyor. Kendi iktidarlarını bunlarla besliyorlar. ÇEDES ile bu saldırılarını daha da artırmaya çalışıyordur. ÇEDES eğitim kurumlarının tarikatlara, cemaatlere teslim edilme projesidir" diyen Aslan, Sivas Katliamı davasının zaman aşımına uğramasına da tepki göstererek, "Tüm katliamların hesabını soracağız" diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIMIZIN LAİK EĞİTİM HAKLARI ELLERİNDEN ALINIYOR’

Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz ise "Bu karanlığı reddediyoruz. Çocuklarımıza bir öğün yemek hakkını çok gören bu anlayışı reddediyoruz. Artık yeter. Biz çocuklarımızın laik, kamusal eğitim hakkı için mücadele ediyoruz. Bugün her iki çocuğumuzdan biri okula aç gidiyorsa, yoksulluktan kaynaklı çocuklarımız tarikatlara mecbur bırakılıyorsa sorumlusu ve sorumlularının kim olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Laik eğitim mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, "ÇEDES protokolü ile tarikatlarla yapılacak protokoller kalıcı hale getiriliyor. Çocuklarımız eğitimci kimliğine sahip olmayan imamlara teslim ediliyor. Laik eğitim hakları ellerinden alınıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından miting Haluk Tolga İlhan konseri ile devam etti.