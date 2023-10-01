İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Buca İlçesi'nde saat 16: 30 sırlarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7,1 km olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir Buca olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.