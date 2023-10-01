Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı

Sıla Doğu, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle dün akşam saatlerinde Beykoz ilçesindeki evinden gözaltına alınmıştı. Doğu, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada gündem oldu.

Instagram’dan açıklama yapan Doğu, söz konusu videonun daha önceden çekilmiş olduğunu söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Sıla Doğu, dün akşam Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beykoz’daki evinden, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle gözaltına alındı.

Doğu, Beykoz adliyesi 3.Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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