İzmir'de operasyon: 69 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurarak çok sayıda nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri suçlamasıyla 69 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de operasyon: 69 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yürütülen soruşturma kapsamındaki teknik ve fiziki takip sonucu, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, Pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamakla suçlanan şüphelilere yönelik İzmir, Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat ve helikopter destekli operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve mermiler, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 9,5 gram sentetik uyuşturucu, 10 adet pos cihazı ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan Ö.A'nın elebaşılığını yaptığı şüphelilerin, kurdukları çağrı merkezi ofislerinden internet sitelerine sahte kiralık ev ilanı vererek kapora ücreti tahsil ettikleri, kendilerini telefonda avukat ya da icra memuru olarak tanıtarak "adınıza açılan icra davaları var, sizi uzlaştırmak için avukata yönlendiriyorum" mizanseniyle haksız kazanç elde ettikleri ve çok sayıda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri ve ilk belirlemeye göre 94 kişiyi mağdur ettikleri öne sürüldü.

Kaynak: AA

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