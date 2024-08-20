İzmir Menderes’teki Orman Yangını 73 Saat Sonra Kontrol Altında

İzmir'in Menderes ilçesinde 17 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 73 saat sonra kontrol altına alındı. Bugün saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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İzmir Menderes’teki Orman Yangını 73 Saat Sonra Kontrol Altında

İzmir'in Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda 17 Ağustos saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İzmir Menderes’teki Orman Yangını 73 Saat Sonra Kontrol Altında - Resim : 1

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 17.30 sıralarında, 73 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de Bir Yangın Daha: Menderes'te Orman Yangını Çıktıİzmir'de Bir Yangın Daha: Menderes'te Orman Yangını ÇıktıGüncel

Kaynak: Ajanslar

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