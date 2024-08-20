İzmir Menderes’teki Orman Yangını 73 Saat Sonra Kontrol Altında
İzmir'in Menderes ilçesinde 17 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 73 saat sonra kontrol altına alındı. Bugün saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda 17 Ağustos saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 17.30 sıralarında, 73 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Ajanslar
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