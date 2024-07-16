İzmir, Hatay ve Denizli'de Orman Yangınları

Denizli'de, şiddetli sağanak sırasında düşen yıldırım orman yangınına neden oldu. Korkutan alevlerin kontrol altına alınması için karadan müdahale başladı. Ayrıca İzmir'in Bergama ilçesinde de bir yangın çıktığı kaydedildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hatay'ın Belen ilçesinde de orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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İzmir, Hatay ve Denizli'de Orman Yangınları

Denizli’nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri arasında kalan bölgede bulunan Karcı Dağı Çamiçi Tepesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere karadan müdahale edilerek yangı kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İZMİR BERGAMA'DA DA YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Bergama ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesi Kapıkayası Mahallesi'nde bugün saat 15.16'da henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahalenin saat 15.30'da gerçekleştirildiği öğrenildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal, 4 dozer ile ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği bildirildi.

İzmir, Hatay ve Denizli'de Orman Yangınları - Resim : 1

HATAY'DA DA ALEVLER YÜKSELDİ

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Belen'in Şenbük Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları sevk edildi. Ekipler tarafından karadan başlayan müdahalelere helikopter ile havadan da destek veriliyor.

İzmir, Hatay ve Denizli'de Orman Yangınları - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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