İzmir açıklarında 14'ü çocuk 29 göçmen yakalandı

Geçtiğimiz 2 Mayıs günü saat 21.55’te, Seferihisar ilçesi açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot, görevli Sahil Güvenlik botu (TCSG-912) tarafından durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontrolde, lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaynak: İHA