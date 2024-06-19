İYİ Partili Mehmet Aslan, Ülkü Ocaklarını böyle savundu: 'Terörist ilan edecek anasının karnından doğmadı'

İYİ Partili Mehmet Aslan, katıldığı bir canlı yayında "Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı" ifadelerini kullandı.

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İYİ Partili Mehmet Aslan, Ülkü Ocaklarını böyle savundu: 'Terörist ilan edecek anasının karnından doğmadı'

Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle gözlerin çevrildiği Ülkü Ocakları gündemden düşmezken, İYİ Parti Genel Başlan Başdanışmanı Mehmet Aslan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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İYİ Partili Mehmet Aslan, TV100’de katıldığı yayında Ülkü Ocaklarını savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

''İYİ Parti Genel Başkanı başdanışmanı sıfatıyla söylüyorum. "Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı. Suyunu içtiğim mensubu olduğum yanından geçtiğim Ülkü Ocaklarınla da gurur duyuyorum''

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İYİ Parti Sinan Ateş Ülkü Ocakları
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